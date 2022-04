Leicester-Roma, tegola Mkhitaryan: Mou lancia l’allarme nel post partita

Leicester-Roma, le parole di José Mourinho nel post partita: ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano dopo il pari in Inghilterra.

Al termine di una gara condotta per larghi tratti, la Roma riesce a strappare al “King Power Stadium”, contro il Leicester, un ottimo pari, che tiene aperti i giochi in vista della finale di Conference League.

Nel post partita, José Mourinho ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del tecnico lusitano:

“Vediamo che succede nella gara di ritorno: andare a Roma e giocarsi la finale è bello, una motivazione extra. Il risultato di oggi non ha nessun interesse, il goal fuori casa non ha alcun valore. Sono sicuro che i tifosi saranno super motivati. Ho una partita molto importante domenica, mentre il Leicester non ha niente da giocarsi: noi invece dobbiamo fare punti per restare in posizione Europa League.”

DIALOGO con RODGERS – “Loro sanno che sarà dura, ma ne siamo consapevoli anche noi. Siamo in semifinale, è dura per tutti.”

APPROCCIO più RISCHIOSO – “Vediamo”

MKHITARYAN – “Non lo so come sta, ma per uscire in una gara di questo livello, non trapelano buone notizie.”