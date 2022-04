Leicester-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Leicester-Roma, stasera la squadra di Mou impegnata nell’andata delle semifinali di Conference. Le scelte dello Special One

La partita dell’anno, davanti a uno stadio pieno, ma anche davanti a 1.600 tifosi romanisti che sono partiti alla volta dell’Inghilterra per stare vicini alla formazione di José Mourinho che stasera affronta il Leicester nell’andata delle semifinali di Conference League. Lo Special ci crede, eccome. E pensa che la Roma meriti la finale.

Dubbi di formazioni il tecnico portoghese non ne dovrebbe avere, visto che ieri nella rifinitura erano tutti presenti. Anche Cristante ha recuperato e dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in mezzo al campo in quella che è una serata particolare. Per cuori forti. Sì, è la Conference: ma rimane sempre una semifinale di coppa europea e non si può e non si deve sbagliare. Il Leicester senza dubbio è un avversario tosto, da affrontare con rispetto ma anche con coraggio. In questo caso l’esperienza di Mourinho potrebbe fare la differenza.

Leicester-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

Non dovrebbe avere dubbi come detto Mourinho. Anche i quotidiani “mandano” in campo quella che è la miglior Roma possibile, con il solito schieramento tattico che è il 3-4-2-1. Davanti a Rui Patricio spazio a Mancini, Smalling e Ibanez. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski, che ormai a suon di prestazioni ha conquistato una maglia da titolare e anche in una serata così importante sarà in campo dal primo minuto. Mkhitaryan in mezzo al fianco come detto di Cristante che è abile e arruolabile. Alle spalle di Tammy Abraham, colui che deve trascinare la squadra stasera, ci saranno Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, che ha scontato il turno di squalifica in campionato e che quindi è fresco. E poi, contro il Bodo all’Olimpico nell’ultima gara di questa Coppa ha piazzato una tripletta devastante.

Insomma, scelte fatte, e stessa formazione sia per la Gazzetta che per il Corriere dello Sport. Forse per una volta, una delle poche in stagione, Mourinho non dovrebbe sorprendere con le sue scelte.

Infine: la partita di stasera, in programma al King Power Stadium, sarà possibile vederla in diretta tv sia su Sky che su Dazn. La partita non verrà trasmessa in chiaro.