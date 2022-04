Roma-Bologna, altro sold out: avviso del club per i tifosi

Roma-Bologna, arriva il comunicato ufficiale della società in vista della delicata quanto importante sfida di campionato di domenica prossima.

L’attenzione della piazza giallorossa tutta è giustamente rivolta ai 90 minuti di stasera contro il Leicester, rappresentanti il primo di due cruciali banconi di prova dai quali potrebbe dipendere non poco il bilancio finale della prima stagione di Mourinho sulla panchina della Roma.

Il nobile e importantissimo impegno europeo non deve però far passare in secondo piano l’importanza di quelli che saranno i prossimi incontri di campionato, dovendo ancora essere centrato quello che è divenuto l’attuale obiettivo stagionale in patria. Fino a quando la matematica non condanna Pellegrini e colleghi, c’è sempre uno sguardo rivolto a quel quarto posto divenuto quasi utopia.

Se arrivare in Champions non dipende però solo dalla Roma, i capitolini hanno nelle proprie mani la possibilità di centrare quantomeno la qualificazione in Europa League, arrivando quinti e ottenendo così comunque un importante upgrade rispetto alla passata stagione.

Roma-Bologna, tifosi incontenibili: arriva l’annuncio ufficiale del club

Il pareggio in rimonta contro lo Spezia all’ultima giornata di campionato permise agli allora uomini di Fonseca di arrivare in Conference League, dopo aver perso tantissimi punti a causa della distrazione in campo europeo. L’errore, come detto, non deve essere ripetuto e servirà gestione e grande concentrazione per restare “sul pezzo” e onorare nel miglior modo possibile entrambi i percorsi.

Questo anche per rispondere al grande affetto palesato dai tifosi in questa stagione e ormai prossimo a toccare l’acme non solo giovedì prossimo nella gara di ritorno contro il Leicester ma anche nelle due prossime sfide casalinghe di Serie A. L’afflusso con Bologna e Venezia sarà a dir poco importante.

Relativamente alla gara con i felsinei, intanto, la società ha da poco diramato un comunicato ufficiale. Visto la mole di persone prossime ad accorrere allo stadio, la Roma ha infatti in questi minuti annunciato di aver messo in vendita ulteriori biglietti per la sfida di domenica 1 maggio contro Sansone e colleghi, freschi di vittoria contro l’Inter. Dopo consulto con autorità, il Club ha ricevuto il nulla osta per aprire parte del settore ospiti ai tifosi della “Magica”.