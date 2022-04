Calciomercato Roma, regalo in attacco | L’indizio dei bookmakers

Calciomercato Roma, super affare in attacco: l’indizio dei bookmakers non lascia spazio a dubbi. I dettagli.

Soprattutto nella seconda parte di stagione, la Roma di José Mourinho – oltre ad un’impermeabilità difensiva ormai corroborata da prestazioni sempre più convincenti – è riuscita a trovare trame di gioco offensive piuttosto interessanti, grazie alle quali si è issata al quinto posto in classifica, e contro il Leicester, tra le mura amiche, ha la grande chance di strappare il pass per la finale di Conference.

Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham e Zaniolo: queste le bocche da fuoco offensive sulle quali può contare lo Special One, che ha ricevuto un contributo tutt’altro che ininfluente anche da El Shaarawy, un fattore soprattutto negli ultimi minuti di gioco. Alla luce del mancato riscatto di Mayoral e soprattutto dell’inserimento difficoltoso di Eldor Shomurodov, ormai relegato in pianta stabile in panchina, Tiago Pinto sta già lavorando all’acquisto di un esterno in grado di fungere anche da seconda punta, agendo eventualmente da testa di ponte per le scorribande di Tammy Abraham. Il primo nome sulla lista del general manager giallorosso è Gonçalo Guedes, ma occhio alle possibili sorprese.

Calciomercato, Berardi alla Roma: bookmakers scatenati

In questo senso, interessante notare come Sisal quoti un eventuale trasferimento di Mimmo Berardi – reduce da un’altra super stagione con la maglia del Sassuolo – 16 volte la posta. In effetti, una trattativa tra Roma e Sassuolo non è mai cominciata, con l’esterno italiano che, però, fa gola e non poco al Milan (4.50). L’ipotesi più credibile sarebbe una sua permanenza a Reggio Emilia (1.60), ma occhio al possibile interessamento di altri top club italiani: Napoli (6.00), Juventus (7.50) ed Inter (9.00). Più lontane le opzioni Tottenham (20), Borussia Dortmund e Lazio (33.00).