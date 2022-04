Nell’ultimo scontro diretto in campionato la Roma ha battuto nettamente la Lazio e attualmente i giallorossi sono davanti anche in classifica. Un vantaggio da blindare fino alla fine del campionato con la sfida che si sposterà poi in sede di calciomercato.

