Calciomercato Roma, comunque vada sarà uno ‘scippo’: doppietta Inter

L’allenatore dell’Inter è pronto a fare un doppio sgarbo alla Roma avendo messo nel mirino due obiettivi di calciomercato

José Mourinho vuole rinnovare la sua rosa a partire dalla prossima stagione. A luglio comincia il calciomercato estivo che permetterà a José di avere i migliori talenti per la sua Roma. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella degli obietti per la prossima annata. A di là di come finirà questa, i Friedkin vogliono appoggiare i desideri dello Special One, che spera di migliorare qualche reparto dei giallorossi. Alcuni, come il centrocampo, hanno bisogno di titolari, mentre altri di piccoli ritocchi, come l’attacco.

Nella linea mediana, infatti, mancano dei veri e propri titolari che siano in grado di gestire il gioco. Mourinho, infatti, nella scora estate aveva cercato di prendere un regista in grado di saper decidere i ritmi di gioco. Dopo l’Europeo vinto dall’Italia, nel mirino dei giallorossi c’era Xhaka, che però ha preferito rimanere all’Arsenal. Un reparto che lo Special One vorrebbe vedere rinforzato è la difesa. Oltre a Kumbulla, infatti, non ci sono calciatori in grado di sostituire i titolari. Mourinho, poi, vuole anche un centrale mancino che sia in grado di impostare e per questo si sta rivolgendo al mercato.

Calciomercato Roma, Inzaghi vuole uno tra Senesi e Martinez

Due profili per la difesa che piacciono tanto all’allenatore della Roma e a Tiago Pinto sono quelli di Lisandro Martinez e Marcos Senesi. I due giocano entrambi in Eredivisie, ma in due squadre differenti. Il primo, infatti, è in forza all’Ajax, mentre il secondo è il capitano del Feyenoord. I due ragazzi hanno attirato l’attenzione di Moruinho, ma anche quella di Inzaghi. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, anche il tecnico dell’Inter vuole prendere uno dei due difensori. Per ora sono entrambi nella lista della spesa nerazzurra, ma probabilmente solo uno approderà a Milano.