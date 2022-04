Calciomercato Roma, non solo Juve e Milan: asta per il prossimo rivale

Calciomercato Roma, scatta l’asta in Serie A per l’esterno che sta disputando una stagione straordinaria. Ci provano pure Milan e Juve

Scatta l’asta in Serie A per un elemento che sta disputando una stagione straordinaria nel primo anno di esperienza nella massima serie. Non ci sarebbe solo la Roma, ma anche Juventus e Milan si sono messe sulle tracce. Almeno stando alle informazioni riportate dal sito olandese nieuwsblad.be.

Il nome è quello di Arthur Theate, difensore del Bologna classe 2o00, che gli emiliani hanno strappato la scorsa estate al KV Ostenda in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il Bologna, a quanto pare, non vorrebbe cederlo, così come il giocatore vorrebbe anche rimanere alla corte di Mihajlovic. Ma le big del campionato italiano e non solo starebbero per bussare alla porte della prossima avversaria della Roma in campionato mettendo sul piatto un’offerta importante.

Calciomercato Roma, è sfida in A per Theate

Si parla infatti di una possibile valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro che potrebbero addirittura diventare 20, soprattutto dopo un finale di campionato sempre in crescendo. A queste condizioni, il Bologna, ovviamente si metterà a trattare, visto che piazzerebbe una plusvalenza decisamente importante con questa operazione. Theate, 28 presenze e due reti in questa stagione, ha guadagnato a suon di prestazioni la fiducia del tecnico, che praticamente non lo ha più tolto dal campo.

Inoltre ha anche un altro pregio, quello della duttilità. Può giocare sia esterno ma non disegna anche qualche apparizione in mezzo. Insomma, un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma il prossimo anno anche se come detto la concorrenza è tosta in Serie A. Ma anche dei club esteri ci avrebbero messo gli occhi addosso.