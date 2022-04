Calciomercato Roma, Simeone lo molla e Pinto sfida la Juve

Calciomercato Roma, Simeone lo molla e Tiago Pinto è pronto a sfidare la Juventus per l’esterno che piace a Mourinho. Le ultime

Sembrava fatta. Con i dettagli che erano usciti fuori nei giorni scorsi e sfruttando anche i buoni rapporti che Simeone ha con il club che detiene il cartellino del giocatore. Ma nelle ultime ore le cose sembrano davvero cambiate, con Tiago Pinto pronto a sfidare la Juventus nella corsa all’esterno che ha anche castigato la Roma in questa stagione.

Il nome è quello di Molina, uscito fuori in orbita Roma nelle scorse settimane, che sembrava davvero a un passo dall’Atletico Madrid. Anche la Juve ci aveva provato, ma l’affondo dei Colchoneros sembrava essere quello decisivo. Così non è, o almeno sembra, secondo le indicazioni riportate da Fichajes.net.

Calciomercato Roma, Pinto torna in corsa

Secondo il portale spagnolo infatti, il tecnico argentino guarda ad un altro elemento che gioca nel campionato italiano, in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina, Odriozola, ma anche a Da Costa, che è libero a giugno dopo aver rifiutato l’accordo di rinnovo con l’Eintracht Francoforte. Molina quindi, almeno in questo momento, non rientrerebbe nei piani del tecnico dell’Atletico. Con Pinto che sembrava tagliato fuori e che invece torna in corsa in maniera importante per un giocatore che a Mourinho piace dopo averlo visto da vicino nella trasferta di Udine. Quando, come detto, riuscì anche a bucare Rui Patricio.

La sfida alla Juventus di Cherubini quindi è lanciata. Molina, argentino, classe 1998, ha un valore di mercato secondo transfermarket che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra abbordabile per le casse giallorosse che potrebbe prendere un elemento che conosce la Serie A e non avrebbe bisogno di nessun tipo di adattamento. Insomma, si andrebbe sul sicuro.