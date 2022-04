Calciomercato Roma, scatto di Monchi: colpaccio gratis

Calciomercato Roma, Monchi pronto a chiudere: l’affare low cost sembra essere sempre più vicino ad una fumata bianca.

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, la Roma reciterà sicuramente un ruolo da protagonista. I giallorossi saranno molto attenti alle situazione che di volta in volta si presenteranno, capitalizzando al massimo quelle che dal punto di vista benefit-coast offriranno le maggiori garanzie.

Qualcosa andrà fatto inevitabilmente in mediana, per rinforzare la quale a gennaio è stata chiusa l’operazione Sergio Oliveira, il cui riscatto sembra essere una mera formalità. Qualche mese fa è stato accostato con una certa insistenza ai giallorossi il profilo di Corentin Tolisso, il cui contratto con il Bayern Monaco – in scadenza nel 2022 – salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato. I bavaresi, infatti, opteranno per un drastico ridimensionamento della rosa, avendo messo nel mirino sia Mazraoui che Gravenberch, considerato l’erede naturale di Tolisso, sul quale avrebbe messo gli occhi Monchi.

Calciomercato Roma, il Siviglia rompe gli indugi per Tolisso

Come evidenziato da “El Nacional”, il Siviglia sarebbe stuzzicato all’idea di rinforzare un reparto che in questa stagione ha navigato a corrente alternata, complice i numerosi infortuni che hanno falcidiato la compagine andalusa. Ecco perché Monchi sarebbe molto vicino a chiudere l’operazione Tolisso, sfruttando la situazione di empasse che si è venuta a creare dopo che il Real Madrid ha deciso di virare con forza su Tchouameni. A lungo “corteggiato” dalle big italiane – Inter e Juventus su tutte – il profilo di Tolisso sembrerebbe essere scandito, con il Siviglia autorevole candidata a mettere le mani sull’esperta mezzala.