Roma, Mkhitaryan KO: le ultime sull’infortunio dell’armeno

Roma, il problema accorso a Mkhitaryan tiene con il fiato sospeso i giallorossi: le ultime sull’infortunio patito dall’armeno.

La Roma esce dal Kong Power Stadium con un pareggio tutto sommato giusto per quanto si è visto, che mantiene pressoché intatte le speranze dei giallorossi di acciuffare un posto in finale di Conference, rinvigorendo, semmai, le convinzioni di Abraham e compagni, che avranno la grande occasione di giocarsi un vero e proprio spareggio con le Foxes davanti al proprio pubblico.

A rovinare una serata piuttosto positiva, ci ha pensato – però- l’infortunio accorso a Mkhitaryan al 55′, a causa del quale Mourinho è stato costretto al cambio. L’armeno ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto ad alzare subito dopo bandiera bianca, con il tecnico portoghese che, dopo aver inizialmente congelato il cambio per consentire allo staff medico capitolini di portare le dovute cure all’ex Arsenal, ha deciso subito dopo di gettare nella mischia Jordan Veretout, che non ha sfigurato.

Roma, infortunio Mkhitaryan: i dettagli

Roma con il fiato sospeso, in attesa di conoscere il responso degli esami strumentali ai quali si sottoporrà molto verosimilmente il centrocampista nel corso delle prossime ore, per avere un quadro completo degli eventuali tempi di recupero. Stando a quanto filtra, Mkhitaryan avrebbe patito un problema al flessore della coscia destra; Mou – intervistato nel post partita – non è parso molto ottimista in merito ad un recupero del suo trequartista in vista del ritorno. La sensazione è che sarà una vera e propria corsa contro il tempo; vi forniremo ulteriori ragguagli nel corso delle prossime ore.