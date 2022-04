Il direttore del Corriere dello Sport ha dato la sua preferenza sulla Joya, che negli ultimi giorni è stato accostato alla Roma per il calciomercato

In questi ultimi giorni in Serie A sta facendo discutere molto il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con i bianconeri ed è in procinto di lasciare il club in estate. La perdita di un calciatore del calibro della Joya sta preoccupando Allegri che vuole trovare il suo sostituto al più presto. Per questo motivo, uno dei primi indiziati è Nicolò Zaniolo, mancino come Paulo e co un talento cristallino.

Sulla Joya ci sono diversi big club europei che sognano di portare nella loro città il calciatore della Juventus. Secondo le ultime voci si calciomercato, però, anche la Roma è interessata. Mourinho, infatti potrebbe cercare di portarlo nella Capitale per creare una grande coppia di attacco proprio con Abraham, con Zaniolo o anche tutti e tre insieme. L’affare è molto difficile, però, perché l’argentino chiede un ingaggio molto alto che potrebbe essere quasi proibitivo per i giallorossi. Per cercare di arginare questo scoglio, i giallorossi non posso utilizzare nemmeno il Decreto Crescita, che può essere usato solo con i calciatori provenienti dall’estero.

Calciomercato Roma, Zazzaroni si espone sul futuro di Dybala.

Proprio sull’approdo di Dybala alla Roma nella prossima finestra di calciomercato si è esposto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Il numero uno del quotidiano sportivo nazionale ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Deejay, dove conduce insieme a Fabio Caressa. Ad una domanda degli ascoltatori sul possibile futuro di Dybala all’Inter Zazzaroni ha confessato: “Io l’ho già spiegato dive spero che vada Dybala e non lo dico più. Non lo ripeto. Non lo dico che è la Roma. Adesso non c’è nulla, zero, neanche una trattaiva. Ma il mio sogno da direttore del Corriere dello Sport è vedere Paulino qui. Può essere molto utile alla Roma, mettilo al centro del progetto e dagli amore, vedi come è utile”.