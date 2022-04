Calciomercato Roma, c’è sempre la Juve di mezzo: Allegri insidia Mourinho

Calciomercato Roma, c’è sempre la Juventus di mezzo. Allegri sfida Mourinho per il colpo dalla Premier League

C’è sempre la Juventus di mezzo in quelli che possono essere i colpi della Roma. E non solo quelli, visto che è noto da un poco di tempo l’interesse della società bianconera per Nicolò Zaniolo, con un’offerta ufficiale a Pinto che dovrebbe arrivare al termine della stagione. In questo caso, però, parliamo di un colpo che lo Special One ha in mente da un poco di tempo per dare fisicità ed esperienza alla propria squadra.

C’è la sensazione dentro Trigoria che in mezzo al campo, per il prossimo anno, ci sarà una vera e propria rivoluzione. Molti partiranno, e qualcuno dovrà per forza arrivare in giallorosso. Un obiettivo, tra gli altri, porta direttamente al Manchester United, con il nome di Matic – scadenza 2023 – che gira da diverso tempo. Ma secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe stato nelle ultime ore un interessamento importante della Juventus.

Calciomercato Roma, Allegri sfida Mou

Il quotidiano torinese conferma che Allegri ha messo nel mirino il centrocampista che, in questa stagione, ha collezionato solamente 18 presenze. Il tecnico della Juventus lo vorrebbe per lo stesso motivo per il quale Mou lo accoglierebbe a braccia aperte: esperienza in mezzo al campo per aiutare l’inserimento di quelli che sono i possibili colpi giovani nella mediana bianconera. Insomma, anche Cherubini guarda non solo per Pogba in casa United.

Certo, Mourinho conosce bene Matic per averlo allenato nella sua esperienza in Premier sulla panchina della squadra di Manchester. E sicuramente sarebbe ben felice di allenarlo. Sta a Pinto in poche parole cercare di accelerare quella che potrebbe essere sicuramente un’operazione importante. Vedremo.