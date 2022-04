Calciomercato Roma, addio Zaniolo: cambia ancora la quota

La Roma è impegnata in un finale di stagione ad alta tensione: in Serie A c’è da blindare l’attuale quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Europa League, ma il sogno è quello di tornare ad alzare al cielo un trofeo. Giovedì prossimo in uno stadio Olimpico tutto esaurito i giallorossi proveranno a conquistare la finale eliminando il Leicester dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. Nel frattempo il futuro di Zaniolo continua a fare discutere.

