Calciomercato Roma, il derby d’Italia rovina i piani di Pinto

Calciomercato Roma, si registra il duplice inserimento in Serie A per il giocatore a gran voce richiesto da José Mourinho. Le ultime a riguardo.

Vi abbiamo in questi minuti raccontato del possibile scenario che potrebbe coinvolgere Inter e Roma e che permetterebbe allo Special One e a Inzaghi di rendersi protagonisti di una sorta di cortesia bivalente, venendo incontro alle esigenze di ambedue le parti coinvolte.

Come già accaduto in passato, infatti, anche durante la prossima estate si potrebbe assistere ad un importante corpus di trattative tra i top team del nostro campionato. Le tante voci su Nicolò Zaniolo, ad esempio, ci hanno fatto comprendere in questi mesi come del 22 si continuerà a parlare anche nelle prossime settimane, complice un interesse che di certo non potrà non tangere diverse realtà della Serie A.

Al di là di scambi e trattative, l’imminente trimestre estivo sarà però caratterizzato da veri e propri duelli di mercato, in grado di infiammare i tifosi anche in una parentesi di congelamento del calcio giocato.

Calciomercato Roma, anche Inter e Juventus interessate a Senesi

A scenari del genere abbiamo già assistito in passato. Basti pensare, per esempio, alle voci che lo scorso agosto vedevano Abraham vicino all’Atalanta prima che il bomber del Chelsea scegliesse Mourinho. In questa direzione sembra andare anche la notizia annunciata in questi minuti dalla penna di Calcioinpillole e di Fichajes.net, Ekrem Konur.

A sua detta, infatti, ci sarebbe stato in questo periodo l’inserimento di Inter e Juventus per Marcos Senesi, difensore argentino militante nel Feyenoord e valutato dagli olandesi circa 15 milioni di euro, complice una scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023. Mancino naturale, le sue caratteristiche hanno da tempo intrigato Pinto e Mourinho, consapevoli di dover necessariamente entrare nel mezzo di un vero e proprio derby d’Italia per accaparrarsi le prestazioni del numero 4 dei fiamminghi.