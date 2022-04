Calciomercato Roma, Zaniolo-Juve: arriva la sentenza

Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus, arriva la sentenza. Ecco le parole del grande ex sulla situazione

Il grande ex ha parlato. Dando un consiglio a Zaniolo. E tessendo le lodi a José Mourinho. Ai microfoni di TMW Radio ha preso la parola Luigi Garzya, ex calciatore giallorosso, che ha fatto un quadro di quella che è la situazione dentro Trigoria. Soffermandosi prima su quello che è riuscito a dare Mourinho al giovane Zalewski. Uno che sta facendo la differenza in questa parte finale di stagione.

“Nello sviluppo del giocatore la mano di Mou è stata fondamentale. Prima lo ha lanciato – ha detto – e poi da quando lui ha messo piede in campo ha dimostrato senza dubbi di poter giocare con una certa continuità”. “Zalewski ha grandi colpi- ha sottolineato – e ha anche quella strafottenza giusta per giocare in un palcoscenico importante come è l’Olimpico. E con una maglia pesante come quella della Roma”.

Calciomercato Roma, arriva la sentenza su Zaniolo

Poi ovviamente si è parlato del futuro di Zaniolo, che è cercato dalla Juventus, e che alla fine della stagione potrebbe lasciare la formazione giallorossa. Per Garzya è arrivato il momento di decidere: “Sicuramente è in una situazione particolare, e quando ci sono le sirene di squadre importanti è chiaro che ogni giocatore, vuoi o non vuoi, un pensiero ce lo faccia. Soprattutto poi quando è la Juventus che ti tampina non è facile dire di no. Il suo talento non si discute. Adesso però lui deve fare una scelta, perché Roma è pesante come piazza”.