Ultim’ora Roma | Annuncio ufficiale: 359 milioni di euro totali

Roma, è arrivata la comunicazione finanziaria in merito alla situazione concernente il mese di marzo. Ecco la nota ufficiale.

Silenziosi, ma sempre presenti. In questa dicotomia solo apparente, si può leggere il modo con il quale i Friedkin hanno approcciato ad una realtà, come quella giallorossa, vulcanica per antonomasia.

Seguendo una politica sostenibile, la volontà della nuova proprietà americana è quella di proiettare la Roma ai vertici; per farlo, si stanno rendendo necessarie iniezioni di liquidità importanti. Così, nella nota con la quale il club capitolino ha fornito ragguagli in merito alla relazione finanziaria del mese di marzo, è apparso in maniera importante il dato relativo al nuovo versamento fatto dalla nuova proprietà, in merito alla sfera di finanziamento e soci, che si aggira sui 10 milioni di euro. Investimento totale che, dunque, raggiunge quota 359 milioni, se si esclude quanto sborsato dai Friedkin per prelevare il club. Ecco lo stralcio del comunicato inerente questo dato:

“Si segnala inoltre che, nel mese di aprile 2022 la controllante indiretta RRI, per il tramite della con trollante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del club. (…) L’indebitamento finanziario netto è pari a 353 milioni di euro: l’incremento rispetto al 31 dicembre 2021, pari a 31 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da maggiori finanziamenti soci. L’incremento netto rispetto al 30 giugno 2021 è pari a 41,3 milioni di euro.”