Calciomercato Roma, ha detto sì alla Juventus

Calciomercato Roma, il giocatore ha detto sì alla Juventus. Trattativa ben avviata. Si discute sugli ultimi dettagli da limare

C’è sempre la Juventus di mezzo a quelle che sono le trattative che interessano la Roma. Non solo la questione relativa a Nicolò Zaniolo, ma anche un’altra, visto che si è spesse volte parlato di un possibile ritorno di fiamma dei giallorossi per un pezzo da novanta in mezzo al campo in uscita dal suo attuale club.

Il nome è quello di Paredes – accostato anche all’Inter – che secondo le informazioni riportate da TuttoSport questa mattina avrebbe detto di sì alla Juventus. La società bianconera infatti è alla ricerca di un centrocampista che possa dare ad Allegri quelle possibilità di scelta che il tecnico non ha avuto nel corso di questa stagione. E avrebbe messo nel mirino l’ex giallorosso che anche Mourinho avrebbe voluto nella sua rosa la prossima stagione.

Calciomercato Roma, Paredes ha detto sì alla Juve

Il quotidiano torinese sottolinea come la trattativa sia ben avviata. Da limare, al momento, ci sarebbero alcuni dettagli legati alle cifre che il giocatore argentino avrebbe richiesto come stipendio. Al momento Paredes prende 7 milioni di euro netti dal Psg: soldi che in Italia nessuno gli può dare in questo momento. Ma essendo ormai praticamente ai margini del club francese, e con una rivoluzione che potrebbe davvero partire nei prossimi mesi per mano di Leonardo, meglio andare a giocare e guadagnare un poco di meno che stare a guardare tutto il tempo.

Il costo del cartellino – ed è anche per questo che la Roma ci aveva fatto più di un pensiero – secondo quanto riportato alcune settimane fa dalla Gazzetta dello Sport si dovrebbe aggirare intorno ai 15 milioni di euro. Un affare low-cost al quale Pinto ci aveva puntato eccome. Ma al momento la situazione non è delle più semplici per i giallorossi.