Calciomercato Roma, salta il colpo a costo zero: l’avvento del nuovo tecnico in panchina stravolge i piani di Mourinho

La svolta in panchina potrebbe stravolgere i piani di José Mourinho per la prossima stagione, che già immaginava di poter fare affidamento su quel calciatore, che lo Special One ha allenato nella sua esperienza al Manchester United in Premier League, e che in scadenza di contratto avrebbe potuto avere il via libera.

Le cose, però sono cambiate in questa ultima settimana, dopo che i Red Devils hanno annunciato il prossimo allenatore, quel Ten Haag che arriva dall’Ajax e che avrebbe in mente altre idee rispetto a quelle che fino al momento sono state portate avanti da Rangnick. Qualora il tedesco fosse rimasto sulla panchina del club, per Lingard non ci sarebbero state possibilità.

Calciomercato Roma, salta il colpo a zero

Con Ten Haag invece, secondo quanto riportato dal Mirror, le cose sono cambiate. Così tanto che il giocatore avrebbe deciso di aspettare il nuovo tecnico per capire se ha delle possibilità di giocarsi una maglia il prossimo anno. In tutto questo, l’ormai ex Ajax, avrebbe iniziato dei colloqui individuali con i giocatori per capire quali possono essere i tasti giusti da toccare per il prossimo anno.

Lingard quindi potrebbe anche rimanere al Manchester United prolungando nelle prossime settimane il contratto in scadenza e spiazzando così Mourinho che già lo vedeva con la maglia giallorossa addosso. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un accordo praticamente raggiunto con il calciatore inglese e la Roma. Ma il cambio in panchina come detto e almeno per il momento hanno fatto saltare il banco. Chissà se poi alla fine sarà realmente così.