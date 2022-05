Calciomercato Roma, importanti novità arrivano dalla Spagna in queste ore. Prezzo fissato e doppio assalto dalla Premier League.

La Roma è attesa da un doppio crocevia stagionale allo stadio Olimpico. La prima tappa andrà in scena stasera, contro il Bologna rivelazione dell’ultima parte della Serie A. La sfida agli emiliani è fondamentale in ottica quinto posto, in attesa di tornare in campo giovedì sera contro il Leicester. La squadra giallorossa ha l’opportunità di conquistare la finale della Conference League, dopo il pareggio trovato in terra inglese. Proprio dalla Premier League può arrivare un doppio ostacolo in vista della sessione estiva di calciomercato.

Le prossime due gare della Roma diranno molto del bilancio finale della prima stagione a guida Josè Mourinho. Lo Special One stasera taglia il traguardo delle cinquanta panchine con la squadra giallorossa e vuole ritrovare una vittoria che manca da tre gare consecutive. La Roma è reduce infatti da tre trasferte, due buoni pareggi ed una sconfitta trovata sul campo dell’Inter. I pareggi contro Napoli e Leicester hanno mandato nuovi segnali positivi al tecnico portoghese, la recente sfida contro gli inglesi mantiene vive le speranze di arrivare a Tirana, per giocarsi la finale della Conference League. Lo stadio Olimpico si prepara a vivere altre due serate di fuoco, nel frattempo cambiano diversi scenari in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, cambia il prezzo: doppietta inglese

Dalla Spagna arriva un aggiornamento importante sul futuro di Goncalo Guedes. L’ala portoghese è finita nei radar di mercato giallorossi già nella scorsa finestra di trattative invernali, salvo sfumare tutto sul gong finale. Il suo futuro appare tuttora incerto, la sua stagione al Valencia è stata ottima finora e la squadra spagnola potrebbe decidere di fare cassa in vista della campagna acquisti estiva. Secondo quanto riportato dal sito iberico Fichajes.net la Roma continua ad essere sulle sue tracce ma non più in pole position. Si prevede un testa a testa in Premier League per l’esterno offensivo lusitano, protagoniste del duello l’Arsenal ed il Wolverhampton. Inoltre secondo quanto riportato dal media spagnolo cambia nuovamente la valutazione del suo cartellino in casa Valencia: ora il prezzo è fissato a 30 milioni di euro.