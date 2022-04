Calciomercato Roma, 30 milioni rifiutati ma c’è l’assist per Mou

L’allenatore della Roma vuole prendere nella prossima finestra di calciomercato il suo pupillo nonostante l’offerta rispedita a Trigoria

Mourinho ha ancora una possibilità per ingaggiare il suo pupillo. Nella prossima finestra di calciomercato, l’allenatore della Roma partirà all’assalto di uno dei suoi calciatori preferiti e che vorrebbe avere a Trigoria. In questi giorni, lo Special One è stato molto dietro al giocatore, con l’aiuto di Tiago Pinto che si è occupato delle trattative. Sull’ex Benfica ci sono molte aspettative vista la rivoluzione attesa in estate e programmata dai Friedkin, che vogliono dare vita a una vera e propria rifondazione.

I Friedkin, infatti, vogliono portare la Roma a competere ad alti livelli e per farlo hanno bisogno di passare per il calciomercato. I profili in entrata sono molti, viste anche le grandi richieste di José. L’allenatore vorrebbe avere come minimo un regista che quest’anno è mancato molto al suo gioco. Nella rosa della Roma, infatti, ci sono alcuni giocatori in grado di gestire il gioco, ma nessuno è un regista di ruolo. Per questo Mou vorrebbe che Pinto acquistasse qualcuno in grado di decidere i ritmi. In questo senso, sono stati fatti passi avanti dal general manager che si è portato in vantaggio su un talento della Serie A.

Calciomercato Roma, rifiutati 30 milioni per Guedes

Mourinho, però, vorrebbe vedere rinforzato anche l’attacco. Per questo motivo ha messo nel mirino Gonçalo Guedes, esterno del Valencia da 13 gol fino ad ora. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il club spagnolo avrebbe rifiutato un’offerta della Roma di circa 30 milioni. Non una cifra così blanda a cui poter dire no senza rimorso, ma la squadra de LaLiga ha intenzione di vendere il calciatore per almeno 38 milioni. In aiuto di Mourinho, però, potrebbe arrivare Gonçalo stesso. Il calciatore, che non ha alcuna intenzione di rinnovare, potrebbe chiedere al club di essere ceduto facendo abbassare le pretese.