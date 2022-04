Calciomercato Roma, vendetta Mourinho e Juve sorpassata

Pinto sta accelerando negli ultimi giorni per portare a Mourinho e alla Roma il colpo più atteso del prossimo calciomercato estivo

Tiago Pinto ha fretta e vuole accelerare la trattativa. Il general manager della Roma è riuscito a staccare le concorrenti e a portarsi in vantaggio per uno dei colpi più attesi da Mourinho per il prossimo calciomercato. Lo Special One vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, che rappresenta il secondo anno del progetto. I Friedkin, infatti, hanno affidato al tecnico portoghese le chiavi della nuova Roma che vogliono costruire in tre anni.

Dopo il primo anno con José al timone del club, ce ne saranno altri due in cui tutti si augurano che le cose ingranino e vadano per il meglio migliorando. Così come Dan e Ryan sperano di vedere i giallorossi giocare in tornei migliori, i tifosi vorrebbero vedere qualche giocatore di livello in rosa, oltre a quelli già presenti. Proprio come i sostenitori della Roma, anche Mourinho vorrebbe avere l’opportunità di lavorare con grandi talenti che Pinto potrebbe portare nel prossimo calciomercato. Un possibile rinforzo potrebbe arrivare per l’attacco, anche se gli avversari hanno presentato un’offerta importante.

Calciomercato Roma, contatti avanzati per Frattesi: Mourinho in vantaggio

Uno dei talenti che la Mourinho vorrebbe avere l’opportunità di allenare è proprio un ex giallrosso. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che in questa stagione sta dimostrando di avere ottime qualità. Secondo quanto riporta Leggo, l’ex mediano della Roma è molto vicino a tornare nella Capitale. Mourinho e Pinto hanno accelerato i contatti con l’agente del giocatore, che conoscono molto bene dato che è lo stesso di Mancini e Cristante. I colloqui con Carnevali, ds dei neroverdi, poi, proseguono a gonfie vele e si sono intensificati in questi giorni. Il costo del cartellino dovrebbe essere intorno ai 30 milioni, con la Roma che vanta il 30% sulla futura rivendita da parte del Sassuolo. Questo significa un grande sconto sul cartellino, che potrebbe essere ammortizzato grazie al prestito di alcuni giovani come Afena-Gyan e Bove.