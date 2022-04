Calciomercato Roma, Pinto spiazzato: offerta da 30 milioni

Il general manager della Roma sta preparando le mosse per il calciomercato estivo, ma dovrà cambiare i piani scombinati dall’offerta

Cambiano ancora i piani di Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva della Roma in queste settimane sta lavorando per preparare al meglio il calciomercato estivo. L’obiettivo dell’ex Benfica è quello di regalare a Mourinho la miglior rosa disponibile per la prossima stagione, mentre José pensa a quella in corso. Il tecnico portoghese, infatti, giovedì è atteso con Abraham e compagni a Bodo in Norvegia, per i quarti di semifinale della Conference League.

La partita è molto importante per le sorti della stagione. Una vittoria, infatti, permetterebbe ai giallorossi di giocare con molta più tranquillità la partita del ritorno allo stadio Olimpico. In casa, con lo stadio gremito che si avvia verso le 60.000 persone, la Roma potrà cercare di ottenere il miglior risultato possibile. L’importante, però è fare bene all’andata. Queste partite sono fondamentali anche per definire gli ultimi dettagli della rosa e capire quali reparti vadano rinforzati. Su indicazione di Mourinho, infatti, Tiago Pinto sta preparando le sue mosse, tenendo in mente le uscite da dover finalizzare. La più importante è sicuramente quella di Zaniolo, che non è sul mercato, ma fa gola anche ad un altro club della Serie A che ha ingaggiato il testa a testa con la Juve per il numero 22.

Calciomercato Roma, il Newcastle offre 30 milioni per Ekitike

Uno dei reparti che devono essere rinforzati è l’attacco. Non perché Tammy Abraham non sia prolifico, con 23 gol all’esordio e ancora tante partite da giocare sarebbe folle, ma perché manca un suo vero e proprio vice. Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan, infatti, sono dei rimpiazzi che non rappresentano una vera alternativa all’ex Chelsea. Per questo Pinto si è mosso e ha messo nel mirino Hugo Ekitike, del Reims. Secondo quanto riporta Football Insider, però, sul francese di diciannove anni c’è forte il Newcastle. I Magpies sono pronti a offrire 25 milioni di sterline, circa 30 in euro, per l’attaccante dopo l’offerta rifiutata di 20 milioni di sterline. I bianconeri vogliono battere la concorrenza del West Ham sul giocatore, ma così facendo tagliano fuori anche la Roma dalla corsa a Ekitike.