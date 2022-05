Calciomercato Roma, un nuovo ribaltone nel finale di stagione può cambiare le carte in tavola prima dell’addio. Il riscatto è possibile.

Cambia lo scenario in casa giallorossa prima della sessione estiva di calciomercato. La Roma è attesa da due gare fondamentali allo stadio Olimpico, la prima stasera contro il Bologna. La squadra felsinea si è guadagnata la fama di ammazzagrandi, riuscendo a fermare sul pareggio prima la Juventus ed il Milan, poi ha sconfitto la corazzata Inter. La Roma è in piena corsa per difendere il quinto posto, senza tralasciare la semifinale di ritorno di Conference League.

La Roma è reduce da tre trasferte consecutive, stasera lo stadio Olimpico è pronto al nuovo sold out contro il Bologna. Nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A i giallorossi attendono il Bologna, reduce da una serie di risultati impressionanti. L’ultimo dei quali ha visto la squadra emiliana battere l’Inter, lanciatissima verso il suo secondo scudetto prima della vittoria della squadra felsinea. Gara da non sottovalutare in ottica quinto posto in Serie A, al vittoria della Lazio arrivata ieri sera obbliga la squadra giallorossa a ritrovare i tre punti, senza dimenticare il secondo atto della semifinale di Conference League. Proprio in queste ultime gare Josè Mourinho dovrà obbligatoriamente fare a meno di un interprete fondamentale, l’armeno Mkhitaryan.

Calciomercato Roma, ribaltone finale: Pinto spera nel riscatto

L’infortunio dell’armeno, arma tattica fondamentale nello scacchiere di centrocampo, potrà consentire a Jordan Veretout di ritagliarsi nuovamente spazio in campo in queste gare. A partire da questa sera, dove il suo impiego dal primo minuto appare quasi scontato causa squalifica di Sergio Oliveira. Secondo quanto scritto stamattina da il Corriere dello Sport l’addio tra il centrocampista francese e la squadra giallorossa è segnato e per Veretout rimane in ballo una questione d’orgoglio. Il centrocampista transalpino vuole riscattare una stagione fin qui anonima, che lo ha visto protagonista più in negativo che il contrario. Riscatto d’orgoglio per Veretout in cui spera anche Tiago Pinto, queste ultime gare possono essere un’invitante vetrina per cercare di alzare il prezzo del suo cartellino in vista della campagna acquisti estiva.