Calciomercato Roma, l’Arsenal gioca d’anticipo: svolta per la fascia

La Roma pianifica la sessione di calciomercato e l’Arsenal gioca d’anticipo rispetto ai giallorossi: svolta per l’obiettivo sulla fascia

La concentrazione della Roma è tutta proiettata verso giovedì sera, quando davanti a uno Stadio Olimpico sold out i giallorossi affronteranno la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Dopo l’1-1 maturato in Inghilterra, entrambe le squadre saranno obbligate a vincere per accedere alla finale di Tirana, ma la Roma avrà un uomo in più, il pubblico.

Nel frattempo però, col finale di stagione che si avvina, la società capitolina inizia a pensare anche alla prossima sessione estiva di calciomercato. Saranno sicuramente diversi i reparti che la Roma dovrà cercare di rinforzare per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. In particolare le fasce difensive sembrerebbero essere la priorità. Ad anticipare i giallorossi sul mercato però potrebbe essere l’Arsenal, che già avrebbe avviato i contatto per un esterno accostato anche alla Roma.

Calciomercato Roma, anticipo su Hickey: l’Arsenal chiede informazioni

Il calciomercato estivo vedrà la Roma agire per cercare di colmare le lacune che si sono palesate in questa stagione. In particolare uno degli obiettivi dovrebbe essere quello di rinforzare le fasce difensive. Per quella sinistra, visto il rendimento poco affidabile di Matias Vina, tra le idee della Roma c’era anche il profilo di Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna classe 2002, che sta disputando un’ottima stagione. Ad anticipare il club capitolino per il calciatore scozzese però potrebbe essere l’Arsenal. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss’, i ‘Gunners’ avrebbero già iniziato a chiedere informazioni al club emiliano per Hickey. Dunque la concorrenza per il terzino scozzese inizia a essere più folta e agguerrita.