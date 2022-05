Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno Dybala | Ufficiale: “Vuole portarlo lì”

Calciomercato Roma, ribaltone Dybala: la rivelazione che cambia tutto. Lo ha detto in diretta tv: “Mio padre vuole portarlo lì.”

Da quando Maurizio Arrivabene ha annunciato il mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, il tam tam mediatico legato al futuro dell’attaccante argentino sta monopolizzando l’attenzione mediatica senza soluzione di continuità.

Quello che è certo, è che l’argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Inter ed Atletico Madrid hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, ma al momento sia i nerazzurri che i Colchoneros aspettano di piazzare qualche colpo in uscita per liberare spazio salariale. Anche la Roma si sarebbe fatta viva, tastando la situazione: un reciproco attestato di stima, che non avrebbe lasciato indifferente il numero 10 della Juve, ma al momento niente di concreto o ufficiale. La concorrenza c’è, sebbene agisca nell’ombra: u “Picciriddu” piace e non poco in Premier, ma il problema è semmai capire se l’ex Palermo, tutto tecnica e fantasia, si decida a sbarcare nel campionato più fisico del Vecchio Continente.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Oriana Sabatini sul futuro di Dybala

Come riferito da Tyc Sports.com, intervenuta nel corso del programma Perros de la Calle, la fidanzata di Dybala – Oriana Sabatini – ha esternato il desiderio da parte della sua famiglia di vedere il proprio ragazzo vestire la maglia del River Plate: “La volontà di mio padre (Osvaldo Sabatini, noto imprenditore, ndr) è quella di portarlo al River, ne parlano ogni settimana“. Ridendo, la bellissima showgirl ha aggiunto: “Non so quale sia la risposta di Paulo.” Come riferito sempre dalla fonte sopra citata, la Sabatini ha aggiunto che Dybala continuerà la sua esperienza in Europa.