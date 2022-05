Calciomercato Roma, Milan e Juventus insaziabili: “addio” gratis

Calciomercato Roma, lo sgambetto di Milan e Juventus, che si contendono un calciatore sul quale ha da tempo messo gli occhi Mou.

Il pareggio maturato all’Olimpico contro il Bologna non ha scalfito le certezze di una Roma che in questo finale di stagione – oltre a lottare con Lazio, Fiorentina ed Atalanta per un posto in Europa League – si trova a giocare con il Leicester una finale di Conference anticipata, come ammesso da José Mourinho negli istanti immediatamente successivi alla sfida del King Power Stadium.

Gli intrecci in Inghilterra potrebbero non essere finiti qui per i giallorossi, visto che dalla Premier potrebbero arrivare rinforzi funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho, che da tempo ha messo gli occhi, ad esempio, su Granit Xhaka e Douglas Luiz. I metronomi di Arsenal ed Aston Villa, però, non sono gli unici nomi finiti nel dossier di Tiago Pinto: alla Roma, infatti, è stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Jesse Lingard, che chiuderà la sua esperienza al Manchester United non rinnovando il contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Roma, anche Milan e Juventus su Lingard: lo scenario

Il profilo del centrocampista offensiva inglese piace molto in Premier – con il Newcastle che si è reso protagonista di sondaggi esplorativi, al momento senza affondare con convinzione il colpo, preferendo un approccio attendista, ma non solo. Come evidenziato da ESPN, infatti, anche Milan e Juventus si sarebbero inserite nella corsa a Lingard, ingolosite dalla possibilità di mettere le mani su un calciatore esperto, dalla forte vocazione “internazionale”, che ha ormai maturato esperienza su grandi palcoscenici. In questa stagione, il nativo di Werrington classe ’92 ha collezionato complessivamente 22 presenze, mettendo a referto 2 reti e due assist.