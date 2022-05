Calciomercato Roma, 35 milioni per lo scippo a Spalletti

Il prossimo obiettivo del calciomercato estivo della Roma ha un costo complessivo di 35 milioni, tra cartellino ed eventuali bonus

Tra tre giornate finisce la stagione di Serie A, con Fiorentina, Venezia e Torino sulla strada della Roma per andare in vacanza senza sensi di colpa. Oltre a queste, poi, c’è il Leicester tra qualche giorno che vale l’accesso alla finale di Conference League. La agar è molto importante e difficile visto il premio in palio e Mourinho vorrebbe vincere contro gli inglesi, soprattutto in uno stadio Olimpico gremito da migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra.

Finita la stagione comincerà l’estate e con essa tutti i preparativi per la prossima stagione. In particolare, comincerà il calciomercato con Tiago Pinto che avrà l’arduo compito di migliorare la rosa della Roma. Sulla sua scrivania nell’ufficio di Trigoria è già arrivata la lista delle caratteristiche che dovranno avere i calciatori per approdare alla corte di Mou. Il primo calciatore che verrà arruolato, molto probabilmente sarà un regista, in grado di gestire i ritmi che a Mourihno manca tanto. In questa stagione, infatti, lo Special One ha dovuto spesso adattare in quel ruolo uno tra Mkhitaryan, Cristante e Oliveira, con i primi due che sembrano aver svolto meglio il compito.

Calciomercato Roma, il Sassuolo fissa il prezzo per Traore: ci vogliono 35 milioni

Mourinho ha in programma di tornare al 4-2-3-1. Il portoghese, infatti, non ama la difesa a tre, che è il modulo con cui i giocatori si trovano meglio. Per questo, potrebbe cercare di prendere qualcuno in grado di giocare in quel modulo che prevede tre trequartisti. Proprio per migliorare questo reparto, José ha messo nel mirino diversi calciatori come Dybala, ma anche Junior Traore del Sassuolo. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, i neroverdi hanno fissato il prezzo per il gioiellino di 21 anni. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni. Così Mourinho dovrà sborsare quella cifra, che comprende anche eventuali bonus, per strappare a Spalletti il prossimo obiettivo di calciomercato.