Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus: “Mourinho ha già deciso”

Calciomercato Roma, i bianconeri vogliono prendere l’attaccante classe 1999 nella prossima finestra estiva di trattative

Abbandonato il sogno di una qualificazione alla prossima Champions League dopo il pareggio di ieri contro il Bologna, la Roma pensa solo ed esclusivamente alla gara di giovedì contro il Leicester che potrebbe valere l’accesso all’ultimo atto della manifestazione. Una gara decisiva per il gruppo giallorosso. E anche Mourinho ieri, con le scelte di formazione fatte, ha dimostrato che ormai l’obiettivo è solamente uno.

Ma c’è altro, ovviamente. C’è anche il mercato che tiene banco con la questione Zaniolo che dovrà essere risolta. Anche ieri l’attaccante non è riuscito ad essere decisivo. E la sensazione che senza Abraham come punto di riferimento lì davanti faccia ulteriore fatica. Le voci di mercato, comunque, continuano ad essere importanti, con la Juve che fa la corte e che certamente cercherà un assalto alla fine della stagione. A conferma di questo ci sono anche le parole del giornalista Ciro Venerato, che ieri sera ha parlato a Rai2.

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso il futuro di Zaniolo

Secondo il giornalista, la Roma ha deciso di vendere Nicolò Zaniolo per fare cassa. L’affare però, potrebbe essere difficile. Anche se Mourinho ha dato il suo assenso, Cherubini non ha alcuna intenzione di spendere 60 milioni, la cifra richiesta da Tiago Pinto. Il tutto, perché, il contratto non è poi così lontano dalla sua scadenza: l’accordo che Zaniolo ha con la Roma scade nel 2024.

Ma qual è la cifra? Venerato è sicuro che si partirà da una base d’asta di 30 milioni di euro più atri 10 di bonus – ha detto ancora – visto che Allegri sogna un tridente d’attacco formato da Zaniolo, Vlahovic e Chiesa. Insomma, la telenovela Zaniolo ha ancora molto da scrivere. E la sensazione netta è che la prossima sarà veramente un’estate caldissima sotto questo aspetto.