Roma-Leicester, regalo per i tifosi senza biglietto e abbonamento

Roma-Leicester, importante novità e regalo per chi non potrà essere allo stadio giovedì sera per trascinare la squadra di Mourinho.

Quest’ultima è tra tre giorni attesa del delicatissimo incrocio contro il Leicester, destinato ad essere il più importante della stagione e ad avere un impatto tutt’altro che irrilevante su queste battute finali del percorso di Pellegrini e compagni sotto l’egida dello Special One.

Quest’ultimo ha ieri sera, contro il Bologna, palesato subito la volontà di voler gestire le energie mentali e fisiche, garantendo rifiato ai diversi giocatori scesi in campo in occasione dell’andata delle semifinali e che saranno impiegati anche per gli almeno 90 minuti del ritorno. Come saprete, la Roma è reduce dal pareggio interno in terra anglosassone.

Un risultato positivo ma che non deve lasciar credere che la strada sia in discesa, vista l’importanza e lo spessore degli uomini di Rodgers che, pur rappresentando un’insidia meno importante rispetto a quelle affrontate in passato come Liverpool o Manchester United, hanno dimostrato di essere organizzati quanto forti a livello tattico e tecnico.

Roma-Leicester, regalo ai tifosi senza biglietto o abbonamento: come seguire la gara

Servirà, insomma, la miglior Roma per centrare quello che è l’attuale obiettivo della Roma. Vincere cioè di fronte ad uno stadio gremito e imporsi in quella che meno di sette giorni fa Mourinho ha indicato come la vera e propria finale, determinante per strappare un pass per Tirana.

Nella Capitale si è immediatamente registrato il sold-out per l’evento ma, come detto all’inizio, è arrivata in queste ore la notizia circa il “regalo” per chi non potrà essere all’Olimpico. La partita sarà infatti trasmessa su TV8, a differenza di quanto accaduto all’andata. Anche chi non fosse in possesso di abbonamento pay-tv o Dazn potrà infatti comodamente seguire il match in chiaro.