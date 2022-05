Calciomercato Roma, linea calda con Torino: altro affare in quota

La stagione della Roma è alle battute finali e mentre la squadra si prepara a giocare la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester in uno stadio Olimpico tutto esaurito, si fanno sempre più insistenti le voci di calciomercato in vista dell’estate. Anche i bookmaker si sono già scatenati con le quote sui possibili trasferimenti e per quanto riguarda la Roma secondo Sisal ci sono tre calciatori attualmente di scena a Torino che l’anno prossimo potrebbero volare nella capitale.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!