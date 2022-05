Calciomercato Roma, Mourinho lo blinda: rinnovo imminente

José Mourinho nelle gerarchie della sua Roma non può rinunciare a un calciatore e il suo rinnovo sembrerebbe ormai imminente

Dopo un anno sulla panchina della Roma, José Mourinho ha ormai ben capito quali sono i giocatori ai quali non può assolutamente rinunciare durante la stagione, soprattutto nelle fasi più importanti di questa. Per questo motivo, con la stagione ormai agli sgoccioli, il tecnico giallorosso inizia a tirare le somme in vista anche del calciomercato estivo.

In particolare Mourinho sembrerebbe non poter rinunciare a un giocatore che si è dimostrato vera colonna portante della squadra giallorossa. Così il tecnico avrebbe chiesto la sua conferma alla società capitolina, che insieme a Tiago Pinto ha iniziato a muoversi per il rinnovo del contratto, che ormai sembrerebbe molto vicino.

Calciomercato Roma, Smalling colonna portante della difesa: Mourinho ne chiede il rinnovo

Dopo una prima parte di stagione travagliata, caratterizzata da alcuni infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 11 partite, in questo 2022 Chris Smalling sembrerebbe aver ritrovato la migliore forma. Il difensore inglese infatti da gennaio ha saltato solamente tre partite, due sole per infortunio.

Ormai il centrale classe ’89 è una colonna portante della difesa della Roma e Mourinho lo sa bene, avendolo allenato anche al Manchester United. Così, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla società giallorossa la conferma di Smalling attraverso il rinnovo. Tiago Pinto infatti è già al lavoro per prolungare il contratto dell’inglese per un ulteriore anno, ovvero fino al 2024. La volontà di proseguire insieme sembrerebbe esserci da entrambe le parti e dunque anche l’accordo per il rinnovo sembrerebbe ormai imminente.