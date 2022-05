Spezia-Lazio non finisce mai: prova Tv e squalifica ufficiale. Ecco le decisione del giudice sportivo

Spezia-Lazio non finisce mai. Già sono state due le “vittime”, visto che Pairetto e Nasca sono state fermati fino alla fine della stagione. Adesso è arrivata la decisione del giudice sportivo che, utilizzando la prova Tv, ha deciso di squalificare Provedel, il portiere della squadra allenata da Thiago Motta.

Il motivo è perché il portiere è stato beccato dalle telecamere per un’espressione blasfema. Un turno di stop che lo mette fuori causa per il prossimo impegno di campionato della formazione ligure, che dopo aver perso contro la Lazio nell’ultimo weekend, si è ritrovata risucchiata in maniera importante in quella che è la rincorsa alla salvezza. Insomma, Spezia-Lazio non finisce mai.