Calciomercato Roma, telenovela Dybala | Accordo quadriennale in Serie A

Calciomercato Roma, accordo trovato con Dybala: contratto di quattro anni a 6 milioni di euro a stagione. Tutto sembra fatto

La telenovela Dybala sembra essere davvero alle puntate finali. Almeno stando alle informazioni che questa mattina, in prima pagina, sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. La Joya avrebbe scelto il suo nuovo club, sempre in Serie A. Ma chi sognava di vederlo in giallorosso rimarrà deluso.

Avrebbe trovato un accordo con l’Inter la Joya. Decisivo, in questa operazione di mercato, Beppe Marotta. Che ha intensificato i rapporti con l’entourage del calciatore subito dopo la sconfitta contro il Bologna e prima della trasferta di Udine. Insomma, un’accelerata decisiva che ha portato, a quanto pare, ad una soluzione della telenovela che ha visto protagonista nell’ultimo periodo anche la Roma.

Calciomercato Roma, Dybala verso l’Inter

Sì, perché stando a diverse indiscrezioni di mercato, Tiago Pinto aveva fatto un pensiero sull’argentino, sognandolo in coppia con Abraham lì davanti. E sembrava, inoltre, che la Roma potesse mettere sul piatto una cifra superiore ai 6 milioni di euro d’ingaggio che l’Inter dovrebbe garantire all’ormai ex Juve per le prossime quattro stagione. Ma la differenza l’ha fatta quel dirigente, anche lui un ex, che ha deciso di affrontare di petto la situazione e chiuderla di conseguenza nel minor tempo possibile.

Svanito insomma il sogno della Roma. Dybala firmerà per quattro anni e sarà al centro del progetto nerazzurro. Con un ingaggio sicuramente non monstre come si poteva immaginare nel momento in cui è stata ufficializzata la decisione della Juve, ma con la consapevolezza di essere ritenuto assai importante in una società che lotta per lo scudetto. In tutto questo, l’Inter, è stata anche rassicurata sulle condizioni fisiche del calciatore. Che adesso potrebbe anche non essere più impiegato da Allegri.