Calciomercato Roma, gratis da Monchi | Concorrenza spietata

Calciomercato Roma, l’interessamento di Monchi potrebbe sbaragliare le carte in tavola: poker di club sul centrocampista.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Leicester, gara di ritorno delle semifinali di Conference: si partirà dall’1-1 dell’andata, con i giallorossi che – intanto – lavorano già a quelli che potrebbero essere i prossimi innesti con cui puntellare lo scacchiere tattico a disposizione di José Mourinho.

Un punto di non ritorno sarà rappresentato dal centrocampo, che Pinto vorrebbe rinforzare con l’innesto di un regista e di una mezzala forte fisicamente, in grado di far fare il salto di qualità ad un reparto al quale manca sia un metronomo, sia un frangiflutti in grado di recuperare palloni importanti con cui far ripartire velocemente l’azione. Caratteristiche che, invece, si sposano perfettamente con le caratteristiche di Florian Grillitsch, che soprattutto in estate era finito nel mirino della Roma, con Tiago Pinto che alla fine decise di non affondare il colpo per anticiparne l’acquisto, non aspettando la naturale scadenza del contratto fino al 2022.

Calciomercato Roma, Monchi ci prova per Grillitsch: la situazione

Tuttavia, a distanza di qualche mese, l’interessamento della Roma si sarebbe raffreddato. Come sottolineato da fichajes.net, infatti, sia il Siviglia che il Real Betis starebbero fiutando l’affare, pronte ad ingolosire il classe ’95 con un’offerta allettante, e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Tuttavia, Grillitsch piace e non poco anche ad Arsenal e Milan, anche se sia i Gunners, che i rossoneri, sembrano avere altre priorità. I londinesi, infatti, vorrebbero puntellare la zona nevralgica del campo con Douglas Luiz o Bissouma, mentre Maldini ha da tempo avviato i contatti con il Lille per Renato Sanches, che avrebbe sciolto le riserve, avvicinandosi sensibilmente al Milan.