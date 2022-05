Calciomercato Roma, contatti avviati: testa a testa con Spalletti

La Roma ha intenzione di dare battaglia al Napoli per quanto riguarda il giovane obiettivo del prossimo calciomercato estivo

Dopo un’attenta valutazione in questa stagione, José Mourinho ha deciso di voler migliorare la difesa della Roma. Avere solo quattro centrali in rosa non è la migliore prospettiva possibile, soprattutto se anche l’anno prossimo i giallorossi dovrebbero scendere in campo con la difesa a tre. Alcune volte, poi, i titolari hanno mostrato diversi limiti, come quelli di concentrazione di Ibanez, o quelli fisici di Smalling. Anche se l’inglese è riuscito a lasciarsi alle spalle tutte le noie che lo hanno accompagnato nell’avventura romana, lo Special One vuole tutelarsi.

Per questo motivo, il portoghese ha dato carta bianca a Tiago Pinto di trovare almeno un altro difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. I nomi sulla lista della spesa dei due sono tanti e vanno da Marcos Senesi del Feyenoord a Ferrari del Sassuolo. La prima caratteristica che il centrale dovrà avere è il mancino naturale e una capacità nell’impostare. Mou, infatti, non ha centrali che giochino col piede sinistro in rosa e, soprattutto, nessuno di loro sembra in grado di far partire l’azione da dietro. Per questo, ha deciso di rivolgersi al mercato, dove spera di trovare il rinforzo adatto per lottare ad alti livelli.

Calciomercato Roma, contatti avviati con Hincapie ma c’è anche il Napoli

Uno dei profili che piace tanto sia al general manager della Roma è quello di Piero Hincapie classe 2002 in forza al Bayern Leverkusen. Secondo tuttomercatoweb.com, i giallorossi sarebbero interessati a portare a casa il difensore centrale e hanno avviato i contatti. Su di lui, però, c’è tanta concorrenza con due squadre molto forti. La prima è il Newcastle che, forte della nuova proprietà, sta cercando di portare il talento ecuadoregno in Premier League. L’obiettivo dei bianconeri è quello di creare in poco tempo una squadra forte abbastanza per lottare. L’alto club che vuole Hincapie è il Napoli di Spalletti. Gli azzurri seguono il difensore che ha giocato 25 gare in Bundesliga già dallo scorso anno e vorrebbero portarlo in Serie A soffiandolo alla Roma.