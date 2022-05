Calciomercato Roma, futuro Dybala: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, arrivano le dichiarazioni ufficiali in seguito alle tante notizie susseguitesi in queste ultime settimane relative al suo futuro.

Nella Capitale in queste ore non si può che pensare a Roma-Leicester, in programma domani, giovedì 5 maggio alle ore 21 e destinata a rappresentare una delle sfide più importanti della stagione e del recente passato giallorosso.

Dopo il pareggio con il Bologna, frutto forse anche di scelte influenzate proprio dalla gara contro Rodgers, Pellegrini e colleghi sono ormai pronti a scendere in campo contro gli inglesi che già all’andata hanno dimostrato di essere un avversario ostico e non affatto da sottovalutare, per quanto meno altisonante rispetto agli altri club di Premier affrontati negli ultimi anni nelle semifinali europee.

Il fermento e l’attesa non hanno però contribuito a lenire le voci di mercato, complice la prossimità di una campagna acquisti durante la quale dovranno necessariamente essere applicate diverse modifiche per accontentare quel Mourinho che esattamente un anno fa veniva, tra il clamore e lo stupore di tutti, annunciato come mister della Roma.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sul futuro di Dybala

Sin da subito, lungo il Tevere, si diffuse la consapevolezza di come la nuova società fosse caratterizzata da un modus operandi silente quanto concreto. Da quel 4 maggio 2021, dunque, i tifosi hanno compreso le serie intenzioni dei Friedkin, la cui serietà e intelligenza ha permesso loro di arrivare ad ingaggi importanti e inattesi senza però mai perdere di vista l’importanza della sostenibilità.

Questo sarà il mantra anche della prossima campagna acquisti, destinata ad essere caratterizzata da alcuni leitmotiv. Tra i vari, va sicuramente segnalato quello al futuro di Dybala, in uscita a zero dalla Juventus e accostato alla Roma da circa un mese a questa parte dopo le suggestioni catalizzate lo scorso dicembre.

Sul futuro de “La Joya” si è espresso da poco l’agente, Jorge Antun, come riferisce Calciomercato.it. Questo l’estratto delle sue parole relative alle prossime scelte del suo assistito. “Paulo adesso pensa solo al finale di stagione per onorare il campionato e la finale di Coppa Italia. Al momento smentisco qualsiasi tipo di accordo visto che non c’è alcuna intesa né con squadre di Serie A che con squadre estere”.