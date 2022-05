Calciomercato Roma, mister 60 milioni: Mourinho pesca ancora in Premier

Calciomercato Roma, Mourinho pensa al rinforzo inglese per la prossima stagione. C’è però da convincere il club e lo stesso giocatore, destinato ad essere conteso da plurimi club europei.

In attesa delle parole dello Special One per la gara di domani contro il Leicester, destinata ad essere una delle più importanti della stagione e della recente storia giallorossa, emergono importanti aggiornamenti legati ad un’altra importante realtà della Premier League.

L’ingaggio di Abraham dopo l’addio di Dzeko e la centralità di Smalling hanno in questa stagione dimostrato come il tecnico di Setubal nutra grande fiducia nei confronti di profili anglosassoni, a maggior ragione se questi abbiano militato in quella Premier League da lui ben conosciuta e da anni considerata come la competizione nazionale più importante d’Europa.

Proprio dalla terra di Albione sono in queste ore giunte importanti novità relativamente a quelli che potrebbero essere i prossimi ingaggi di Pinto per accontentare il tecnico connazionale. Alla già non esile lista di possibili approdi anglosassoni si è aggiunto un altro elemento.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Wan-Bissaka: le ultime dall’Inghilterra

A riferire la notizia è stato l’autorevole “The Sun“, a detta del quale Mourinho sarebbe interessato ad Aaron Wan-Bissaka, terzino del Manchester United approdato ai Red Devils la stagione successiva all’allontanamento di José. Quest’ultimo non ha dunque potuto allenarlo (a differenza del più volte accostato Dalot) ma ne ha ammirato le caratteristiche e la crescita in questi anni.

Molto dipenderà dalla volontà del nuovo tecnico, Ten Hag, che dovrà decidere cosa fare con il 24enne, reduce da una stagione non proprio brillante ma che non ha comunque impedito lui di catalizzare nobili attenzioni. Oltre alla Roma, su di lui ci sono infatti l’Atletico Madrid e il Crystal Palace, la squadra che nel 2019 lo ha ceduto al Manchester per 50 milioni di euro e che attualmente sarebbe disposto a prenderlo solo in prestito.