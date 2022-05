Calciomercato Roma, radar in Bundesliga: doppia pista e sfida alla Juve

Il calciomercato si avvicina e la Roma fiuta l’occasione in Bundesliga: sfida alla Juventus per la doppia pista per rinforzare la difesa

L’estate sta arrivando e questo significa solo una cosa per il mondo del calcio: calciomercato. Con la stagione che sta per volgere al termine si avvicina anche la sessione estiva per i trasferimenti e dunque la Roma inizia a ragionare su come rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho per la prossima stagione.

Tra le priorità nel calciomercato estivo giallorosso ci sarà probabilmente l’acquisto di un difensore centrale di piede mancino. Così Tiago Pinto e la società capitolina potrebbero fiutare l’affare in Bundesliga, dove la situazione contrattuale di due giocatori fa gola. Per uno di questi però bisognerà sfidare la concorrenza della Juventus.

Calciomercato Roma, doppia pista in Bundesliga: mirino su Zagadou e Niakhate

La prossima sessione di calciomercato estiva sarà anche la finestra degli addii a parametro zero. Sono diversi giocatori interessanti che a fine giugno vedranno scadere il contratto con i propri club. Proprio da qui potrebbe arrivare un’occasione per la Roma che si chiama Dan-Axel Zagadou. Il difensore classe ’99 è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e fino ad ora non avrebbe ancora trovato una sistemazione per la prossima stagione.

Zagadou sarebbe il profilo ideale per la Roma, visto che è un difensore giovane, centrale e di piede mancino. Su di lui però continua a esserci la concorrenza della Juventus. Il secondo nome invece potrebbe essere quello di Moussa Niakhate, difensore che sta disputando un’ottima stagione con il Mainz, anche lui di piede mancino, molto bravo nel gioco aereo, come dimostrano i quattro gol messi a segno quest’anno. Il suo contratto con il club tedesco invece scadrà nel 2023 e potrebbe permettere alla Roma di prenderlo a prezzo di saldo. Dunque mirino puntato in Bundesliga dove le occasioni in vista del calciomercato estivo iniziano ad arrivare.