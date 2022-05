Calciomercato Roma, annuncio sul futuro: “Ho in testa solo una cosa”

Calciomercato Roma, arrivano importanti indicazioni sul suo futuro in seguito alle recenti dichiarazioni in conferenza stampa.

In questi minuti si è espresso ai microfoni José Mourinho. Il portoghese ha toccato tanti punti di natura tattica, esortando i tifosi a non essere semplici spettatori e dando un’importante indicazione anche sul sostituto di Mkhitaryan.

Pochi minuti dopo è iniziata la conferenza stampa anche di Bryan Cristante che ha parlato non solo di Roma-Leicester ma anche del suo futuro. “Siamo carichi e siamo consapevoli dell’importanza della gara. Vogliamo vincere la Conference. Non c’è molto da aggiungere, bisogna stare al massimo per 90 minuti”.

Sull’annuncio di Mourinho lo scorso anno: “Rimasi stupito perché nessuno sapeva nulla e rimanemmo tutti quanti contenti. Ha vinto ovunque e ha portato tanta mentalità. La stessa che domani dovremo cercare di concretizzare sul campo”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Cristante sul proprio futuro

Sulle condizioni fisiche e la crescita tattica. “Può succedere che in qualche partita diversi fattori influenzino le partite, soprattutto quando si gioca spesso. Giocando in diverse posizioni, alla fine si riesce ad avere una maggiore conoscenza di tutto il campo e questo ti permette di trovare delle soluzioni in modo più automatico.

“Giochiamo la seconda partita in casa ed è alla nostra portata. Siamo concentrati e carichi e abbiamo 70 mila persone che ci spingeranno. Al momento penso solo a questa semifinale di ritorno, in casa e davanti al nostro pubblico. Fino a fine stagione la mia testa è qui e penso solo ai prossimi impegni. Poi a fine anno vedremo.”