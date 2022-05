Calciomercato Roma, bomba Abraham: rilancio immediato per l’attaccante inglese stregato dalla Capitale. L’ambizione dei Friedkin

Stasera cercherà di segnare il suo primo gol al Leicester della sua carriera, nella gara che decide chi tra la Roma e la squadra di Rodgers si giocherà la finale di Conference League. Tammy Abraham è stato il vero trascinatore fino al momento della formazione allenata da José Mourinho, ed è già entrato nella storia del club.

In ogni caso anche il futuro sembra deciso. Almeno per la prossima stagione. Abraham ha giurato amore alla città e alla maglia, e non si muoverà da Trigoria nonostante ci sia sicuramente il pressing dell’Arsenal. L’ambizione dei Friedkin è quello di tenerlo per moltissimo tempo, per riportare dei trofei che mancano da tanto. Ma c’è sempre quella spada di Damocle che è il diritto di recompra che il Chelsea potrebbe far valere nel giugno del 2023.

Calciomercato Roma, rilancio per Abraham

Secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, Tiago Pinto starebbe cercando il modo per blindare l’attaccante. Sarebbero già in corso infatti i colloqui interni per capire le strategie sfruttabili per mettere il lucchetto al calciatore e non farlo muovere da Trigoria nel momento in cui il Chelsea bussasse alla porta alla fine della prossima stagione. In ogni caso servono 80 milioni di euro ai Blues per strapparlo a Mourinho. Una cifra che potrebbe anche lievitare, onestamente, qualora le prestazioni del calciatore rimanessero su questi livelli così alti.

Abraham, dal proprio canto, vede solo ed esclusivamente la Roma. E non ha nessuna intenzione di andare via. Ha fatto vedere in tutti i modi il proprio amore verso la maglia e verso la città. E la Sud lo ama alla follia. Un amore sbocciato presto e che può solamente aumentare. Ecco perché serve a Pinto trovare il giusto modo per blindarlo.