Calciomercato Roma, c’è anche Mourinho sull’ex Crotone da 73 milioni

La Roma nel prossimo mercato estivo potrebbe unirsi alla corsa per un esterno ex Crotone che adesso sarebbe valutato ben 73 milioni di euro

Inizia a scaldarsi sin da ora la prossima sessione di calciomercato estiva. Per la Roma c’è ancora molto da fare in questo finale di stagione, in particolare conquistare la finale di Conference League di Tirana questa sera nella semifinale di ritorno contro il Leicester.

Nel frattempo però per i giallorossi sarà importante pianificare anche le mosse da mettere a segno durante la finestra estiva per i trasferimenti. Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione secondo cui la Roma si sarebbe unita alla corsa per un esterno offensivo che adesso costa 73 milioni e che giocò nel Crotone. La sfida è con Manchester United, Arsenal e Newcastle.

Calciomercato Roma, tre club di Premier League su Diaby: anche Mourinho in corsa

José Mourinho vuole costruire una squadra vincente e per questo motivo nel calciomercato estivo avrà bisogno di nuovi innesti di qualità per migliorare la rosa a sua disposizione. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, la società giallorossa sarebbe in corsa insieme a Manchester United, Arsenal e Newcastle per l’acquisto di Moussa Diaby.

L’esterno del Bayer Leverkusen classe ’99 in questa stagione ha collezionato 16 gol e 13 assist in 40 presenze. Non tutti sicuramente ricorderanno che nel 2018 giocò in prestito al Crotone dal PSG, esordendo in Serie A e giocando solamente due spezzoni di partita. A quei tempi Diaby non era ancora nemmeno maggiorenne, adesso la sua valutazione sarebbe lievitata fino a 73 milioni di euro. Certo una cifra enorme, che la Roma potrebbe provare a coprire solamente con la vendita di Zaniolo sulla stessa fascia, aggiungendo qualcosa al ricavato di tale cessione. Un colpo che sembrerebbe essere però ovviamente fuori dalle corde della Roma, ma sognare non costa nulla.