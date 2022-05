Calciomercato Roma, bomba Dybala: prima offerta ufficiale

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi al futuro di Paulo Dybala, ormai prossimo al divenire un ex Juventus.

L’interesse giallorosso per “La Joya” ha iniziato a palesarsi nelle ultime settimane, quando anche i capitolini hanno iniziato a far parte dell’importante rosa di squadre interessate alla situazione dell’argentino, in scadenza contrattuale il prossimo giugno e che da tempo ha lasciato intendere come il suo futuro sarà lontano da Torino.

Impossibile, un po’ come accaduto con Insigne a Napoli, trovare un punto di incontro con le volontà di Agnelli e Arrivabene, chiamati a tutelare giustamente gli interessi finanziari del club e consapevoli di non poter accontentare le richieste del classe 1993. Se l’interesse per quest’ultimo all’inizio sembrava essere una semplice suggestione, nel recente periodo abbiamo assistito ad un aumento delle voci a riguardo.

Della possibilità di vedere l’ex Palermo all’ombra del Colosseo si era iniziato a parlare lo scorso gennaio, in seguito al suggestivo scambio di battute tra il 10 e José Mourinho durante la partita tra Roma e Juventus. Semplici rumors, però, rispetto ai quali tante cose sono cambiate nelle ultime settimane.

Calciomercato Roma, offerta ufficiale del Borussia Dortmund per Dybala

Qualità e situazione contrattuale hanno infatti indubbiamente attirato tante realtà europee e, restando in Serie A, l’attenzione di quella stessa Inter che necessita di un rinforzo in attacco e che potrebbe anticipare Mourinho per il colpo di prospettiva in Ligue 1. Sul futuro di Dybala ha però fatto grande chiarezza l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” che ha sottolineato quella che è l’attuale volontà di Paulo.

Quest’ultimo è infatti concentrato sulle ultime partite di campionato e sulla finale di Coppa Italia contro una squadra che potrebbe permettergli di indossare la terza casacca italiana in questi ultimi due lustri. Il 10 pensa solo a chiosare insieme alla Juventus nel migliore dei modi questa stagione, preparandosi alle sfide con Genoa, Fiorentina e Lazio. Non sfugga poi un dettaglio tutt’altro che insignificante.

Secondo la suddetta fonte, sarebbe infatti stata recapitata all’agente Jorge Antun un’offerta ufficiale di 4.5 milioni di euro annui accompagnata dalla possibilità di divenire uomo-immagine del club da parte del Borussia Dortmund, prossimo a dover salutare Erling Haaland. Anche in questo caso, però, l’argentino ha preferito prendere tempo per valutare poi la rosa di occasioni raccolte dall’entourage a fine anno.