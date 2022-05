Calciomercato Roma, mega offerta per Zaniolo: Investcorp spazza la Juve

Calciomercato Roma, mega offerta per Zaniolo: Investcorp spazza la Juventus nella corsa al fantasista giallorosso. La mossa di Pinto

Mega offerta per Zaniolo. L’inserimento che forse non t’aspetti e che potrebbe sicuramente cambiare le carte in tavola. Con Pinto che ha una mossa importante adesso da fare e si potrebbe giocare il jolly nei confronti della Juventus. Che, a quanto pare, viste le richieste, potrebbe guardare verso altre soluzioni per andare a sostituire Dybala.

Bene, la situazione, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, è questa: la società bianconera non molla Zaniolo, ma l’arrivo di Investcorp, in trattativa per rilevare il Milan, potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. Cherubini avrebbe voluto abbassare le pretese giallorosse – Pinto valuta Zaniolo 50 milioni di euro – magari inserendo qualche contropartita tecnica nell’affare. Ma il fatto che ci sia Maldini sull’attaccante, spinge senza dubbio il gm portoghese a continuare dritto verso la propria idea.

Calciomercato Roma, inserimento Milan per Zaniolo

Forte di questo interesse la Roma difficilmente potrebbe accettare la soluzione che avrebbe in mente il direttore dell’area tecnica della società bianconera. Anzi, meglio dire che non l’accetterà proprio. Solo cash per il cartellino del giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2024, e che potrebbe sicuramente dare a Pinto quel tesoretto che serve per intervenire sul mercato e andare a prendere quei calciatori che Mourinho ha richiesto per la prossima stagione. Insomma, si potrebbe scatenare una vera e propria asta in Serie A.

L’operazione Zaniolo quindi rimane calda. Con una nuova squadra interessata, e con la sensazione che nulla è deciso nonostante le voci che sono circolate nelle scorse settimane. L’attaccante – che stasera contro il Leicester dovrebbe partire titolare alle spalle di Abraham – sarà sicuramente al centro delle trattative la prossima estate. Ma chiunque lo voglia strappare alla Roma deve arrivare con un assegno bello pesante. Altrimenti ogni richiesta verrà rispedita al mittente.