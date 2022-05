Fiorentina-Roma, ufficiale l’arbitro: precedenti da incubo

Fiorentina-Roma, ufficiale la designazione arbitrale. Sarà Marco Guida a dirigere la partita del Franchi. Ultimi precedenti da incubo

La Roma, dopo la gara di questa sera, sarà impegnata nel posticipo di lunedì al Franchi di Firenze. Una partita che potrebbe decidere la qualificazione europea per la prossima stagione. Nella testa di Mourinho e dei suoi uomini, ovviamente, c’è solamente la sfida al Leicester. Ma intanto è arrivata la designazione ufficiale del direttore di gara.

Sarà Marco Guida a fischiare nella trasferta in terra toscana. Al Var invece è stato designato Luca Banti. In generale, Guida ha diretto la Roma in Serie A per 26 volte. Lo score è di 11 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Ma sono gli ultimi precedenti, quelli degli ultimi due anni, che sono da incubo e che non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi della Roma.

Fiorentina-Roma, precedenti da incubo

Dal gennaio del 2022 infatti, Guida ha diretto la Roma per sette volte. Lo score è clamoroso, con una sola vittoria, un pareggio, e ben 5 sconfitte. Insomma, un ruolino di marcia non da ricordare senza dubbio. L’ultima gara che ha visto protagonista Guida con i giallorossi è dello scorso 13 febbraio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con la rete di Cristante oltre il novantesimo che ha fissato il finale in parità. Guida, inoltre, ha diretto il derby dello scorso settembre.

Molto più tranquillo invece Banti in Sala Var. Quello che lunedì sera si siederà al video, per 10 volte è stato protagonista con la Roma. Sette le vittorie totali, un pareggio e una sconfitta.