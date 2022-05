Conference League, sarà Roma-Feyenoord in finale

Finale Conference League, Feyenoord prossima avversaria della Roma: i giallorossi hanno regolato la pratica Leicester.

98 minuti intensi, nei quali la Roma di José Mourinho ha stretto i denti e strappato il pass per la finale di Conference League grazie al goal siglato al decimo minuto da Tammy Abraham, abile a sfruttare un ottimo cross di Lorenzo Pellegrini.

I giallorossi, nella finale di Tirana, se la vedranno con il Feyenoord: gli olandesi sono riusciti ad avere la meglio nel doppio confronto del Marsiglia. Dopo il 3-2 in Olanda, in Provenza è bastato un pari a reti bianche per gli uomini di Arne Slot per avere la meglio su Kamara e compagni. Il 25 maggio, dunque, sarà Roma-Feyenoord.