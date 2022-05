Roma-Feyenoord, UFFICIALE: premio per 166 tifosi | Info sui biglietti

La finale di Conference League sarà Roma-Feyenoord: il regalo del club giallorosso. Ecco l’annuncio ufficiale del club giallorosso.

La Roma fa il suo, e riesce a regolare il Leicester con il risultato di 1-0 al termine di 90 minuti nei quali i giallorossi – dopo un inizio veemente coinciso con la rete siglata da Abraham – sono stati in grado di tenere botta, limitando al minimo sbavature in fase difensiva.

E così, i giallorossi hanno strappato il pass per la finale di Tirana: il 25 maggio, Pellegrini e compagni se la vedranno con il Feyenoord, che al Velodrome hanno strappato un pari a reti bianche che ha consentito agli olandesi di estromettere il Marsiglia. Il count down per la sfida contro il Feyenoord è già partito, e la Roma ha deciso di omaggiare 166 tifosi presenti in Norvegia in occasione della disfatta contro il Bodo, il punto più basso dell’era Mourinho.

Roma, le informazioni sui biglietti della finale di Conference

Ecco l’iniziativa del club giallorosso, che ha diramato un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: ”

Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale.

L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt.

Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo. Considerando la limitata disponibilità dello stadio, il Club ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso.

I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto. Una volta ricevuta l’e-mail, i vincitori potranno richiedere immediatamente il biglietto. Il portale Uefa sarà attivo fino alle ore 18:00 di martedì 10 maggio. Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere il titolo di accesso.”