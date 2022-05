Il giorno atteso è arrivato, stasera allo stadio Olimpico la Roma cerca l’accesso alla finale della Conference League. Ecco la risposta a Mourinho.

Lo stadio Olimpico si prepara per vivere una nuova notte di passione. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Leicester, gara valida per il ritorno della semifinale della Conference League. Basta una vittoria per accedere alla finale di Tirana, si riparte dall’1-1 maturato in Inghilterra sette giorni fa. Nella conferenza stampa della vigilia Josè Mourinho ha suonato la carica e chiamato a raccolta i tifosi, ecco la risposta della Curva Sud che prepara una sorpresa speciale.

Lo stadio Olimpico è pronto a dipingersi ancora una volta di giallorosso, stasera la Roma può centrare un obiettivo che manca da oltre 30 anni. La squadra giallorossa non conquista una finale europea dal lontano 1991, negli ultimi quattro anni sono ben tre le semifinali trovate nelle competizioni extra nazionali. Mai come oggi però la possibilità di arrivare all’ultimo atto è stata concreta, basterà una vittoria contro il Leicester dopo l’1-1 trovato in terra inglese. Proprio al triplice fischio i tanti sostenitori giallorossi giunti fino alla cittadina inglese avevano srotolato uno striscione, ormai simbolo della cavalcata dei ragazzi di Josè Mourinho nella Conference League: “Fino alla Vittoria“.

Roma-Leicester, Mourinho chiama la Sud risponde: pronta la sorpresa

Nella conferenza stampa della vigilia lo Special One ha caricato i tifosi, questa sera il fattore Olimpico dovrà sentirsi nuovamente in campo, come ormai consuetudine. Le presenze allo stadio Olimpico hanno toccato un picco clamoroso in questa stagione, la vittoria di questa sera può essere il coronamento perfetto dopo tanto affetto dimostrato. Il club stesso, tramite i propri canali ufficiali, ha invitato ogni singolo tifoso a portare una bandiera. Con lo stadio Olimpico dipinto di giallorosso la Roma dovrà rispondere con una prestazione all’altezza, la finalissima di Tirana dista solo una Vittoria. Non si farà trovare di certo impreparata la Curva Sud, che realizzerà una nuova coreografia a sorpresa, per spingere Pellegrini e compagni -ancora una volta- Fino alla Vittoria. Josè Mourinho ha chiamato, l’Olimpico non mancherà di rispondere questa sera.