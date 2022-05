Calciomercato, Dybala bocciato: via libera Roma

Calciomercato Roma, tiene banco in Serie A la questione legata al futuro di Paulo Dybala. Ora arriva la bocciatura in diretta, le ultimissime.

La Roma è riuscita a sconfiggere il Leicester e conquistare la finale della Conference League. Josè Mourinho è riuscito a riportare la squadra giallorossa a disputare una finale europea dopo 31 anni dall’ultima volta. Ora ad attendere i giallorossi ci saranno gli olandesi del Feyenord, il 25 maggio a Tirana. Anche in Serie A la squadra di Mourinho è in corsa per la lotta al quinto posto, mentre nel campionato italiano si continua a seguire da vicino la vicenda legata a Paulo Dybala.

La Roma è riuscita a centrare la finale della Conference League, il 25 maggio a Tirana la finalissima della competizione contro il Feyenord. La vittoria di misura contro il Leicester ha permesso a Josè Mourinho di infrangere diversi tabù, primo tra tutti ritrovare una finale in Europa dopo oltre trent’anni. Secondo fattore, la Roma è riuscita a superare una semifinale europea dopo averne conquistate tre negli ultimi quattro anni. Vittoria nel segno dello Special One e di Tammy Abraham. La punta inglese, voluta con tutte le forze da Mou, ha a sua volta infranto il tabù Leicester (prima di ieri in sette gare zero gol per lui) realizzando il gol vittoria pesantissimo. Ora la Roma è attesa dalla trasferta di Firenze, contro la squadra viola in palio la corsa al quinto posto in Serie A.

Calciomercato, Dybala bocciato in diretta e via libera Roma

La Juventus è troppo distante in classifica e giocherà la massima competizione europea il prossimo anno al pari di Napoli, Inter e Milan. Ma nella squadra bianconera continua a tenere banco il caso Paulo Dybala, il talento argentino tra poche settimane non sarà più un tesserato della Juventus. Anche la Roma è stata accostata al suo futuro, con uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Dall’Inghilterra invece arriva una bocciatura secca nei confronti della Joya, a farla in diretta l’ex attaccante dell’Arsenal, Kevin Campbell, intervistato dai microfoni di “Football Insider” . Sull’ipotesi Arsenal-Dybala l’ex calciatore è stato lapidario: “No. Non credo che l’Arsenal possa più permettersi di correre rischi.” Bocciatura motivata dalla condizione fisica dell’attaccante argentino, che in Italia continua ad essere seguito da vicinissimo da Beppe Marotta, che sogna il grande colpo a zero per l’Inter. A riportare la notizia in Italia il sito Calciomercato.it .