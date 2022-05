Calciomercato Roma, svolta a destra: occasione in Premier League

Uno dei principali limiti di inizio stagione della Roma è stato quello di non disporre di un vice Karsdorp. Nel corso della sessione invernale di calciomercato è arrivato Maitland-Niles: non era una prima scelta ma il general manager Tiago Pinto ha preso al volo l’occasione di ingaggiarlo in prestito secco. Il rendimento dell’inglese è stato deludente e così tornerà all’Arsenal, ma il prossimo esterno destro giallorosso potrebbe arrivare sempre dalla Premier League.

