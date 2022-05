Calciomercato Roma, Monchi si fa avanti | Niente sconti e prezzo fissato

Calciomercato Roma, Monchi si fa avanti: niente sconti per il cartellino del giocatore e prezzo fissato.

C’è il solito Monchi di mezzo, il grande ex giallorosso, che ha messo nel mirino da un poco di tempo quello che è un obiettivo di Pinto per la prossima stagione. L’attuale direttore sportivo del Siviglia, secondo quanto riportato da ElGol Digital, sarebbe pronto a fare un’offerta per strappare l’attaccante in uscita. Anche perché, con un contratto in scadenza nel 2023, ormai la cessione è quasi certa.

Parliamo di Guedes del Valencia che già lo scorso gennaio era entrato nel mirino di Tiago Pinto e che è rimasto sicuramente nell’orbita dei giallorossi la prossima estate, soprattutto perché lì davanti la Roma avrà bisogno di innesti visto i vari elementi che potrebbero partire perché non sono riusciti ad entrare nelle grazie d Mourinho. Guedes è un elemento importante, uno che ha fatto una straordinaria stagione con Bordalas quest’anno, ma che lascerà sicuramente il Valencia.

Calciomercato Roma, prezzo fissato per Guedes

In tutto questo, nonostante la fine di un accordo che non è lontana nel tempo, gli spagnoli non vogliono cedere il portoghese senza incassare una cifra decisamente importante. E sfruttando sotto questo aspetto quella che è stata la stagione fatta fino al momento con 11 reti e 6 assist in 32 presenze. Se l’anno scorso, spiega il portale spagnolo, bastavano 25 milioni di euro, adesso non si parla più di una cifra del genere. Serve qualcosa in più: uno sforzo economico importante per esaudire le richieste del Valencia.

Nelle scorse settimane si è parlato di almeno 40 milioni di euro, che potrebbero pure diventare 35, ma a quanto pare sotto questa soglia difficilmente si scenderà. In ogni caso, per Pinto, c’è l’ostacolo Monchi da superare. Il Siviglia fa realmente sul serio per il classe 1996.